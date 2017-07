Savantii chinezi au reusit o teleportare la 500 km distanta pe orbita Terrei. Cum a fost posibil

Savantii lor au reusit teleportarea la 500 de kilometri distanta de pe pamant pana la un satelit, aflat pe orbita. Este adevarat ca e vorba despre teleportarea unui foton, a unui graunte de lumina, dar in teorie orice ar fi posibil. Pana la teleportarea unor obiecte sau fiinte ramane sa meditam in continuare.

Ca sa aiba ce sa teleporteze, chinezii au inceput cu o "lanterna atomica", menita sa le genereze pe pamant intr-un laborator o pereche de fotoni. Ca fuziunea din stele, ciocnirea a doua nuclee de Hidrogen, duce la un nucleu de Heliu si, ati ghicit, emiterea unei perechi de fotoni, particulele din care este formata lumina.

Se spune despre gemeni ca au o legatura speciala, inca inainte sa apara pe lume, si daca unul pateste ceva, celalalt simte indiferent de distanta. Daca asa o fi sau nu, greu de spus, dar savantii stiu, dincolo de orice dubiu, ca particulele subatomice generate in aceeasi clipa comunica intre ele si au aceleasi proprietati. Cum ar fi fotonii.

Unul din fotonii chinezilor a fost directionat spre un detector aflat pe pamant, celalalt a avut ca destinatie spatiul cosmic. Cand au modificat proprietatile grauntelui de lumina de pe pamant geamanul lui, trimis in cosmos, si-a modificat si el proprietatile. Undea La 500 de kilometri distanta, pe orbita Terrei. Iar un satelit, echipat si el cu un detector, a inregistrat evenimentul.

Andrei Dorobantu, cercetator Fizica Particulelor Elementare: "Cuvantul corect este cel pe care l-ati spus dumneavoastra: se teleporteaza informatia, de asta se si cheama teleportare cuantica. Sa nu existe banuiala ca ne-a apucat nebunia si am depasit Star Trek si ne teleportam noi, acum. Ca nu mai veneati dumneavoastra de la televiziune aici in parc. Va teleportati."

Pana acum savantii reusisera sa teleporteze informatia particulelor subatomice gemene doar pana la 100 de kilometri, dupa care le pierdeau pe drum, fiind putine. Daca teleportarea fotonului a entuziasmat savantii, stabilirea acestei legaturi cuantice intre pamant si cosmos, la asemenea distanta, i-a facut fericiti pe militari. Pentru comunicatiile criptate e un pas urias.

Andrei Dorobantu, cercetator Fizica Particulelor Elementare: "Comparatie pe care o faceati cu gemenii e cea mai potrivita. Nici la ei nu stim de ce daca unul raceste la New York, raceste si geamanul lui de la Bucuresti. Teleportarea cuantica permite criptarea intr-un fel in care nu poate fi hacker-it."

Pana la teleportarea pe care am vazut-o in Star Trek mai e cale lunga. Stiinta nu spune ca e imposibil. Omenirea a realizat ca, deocamdata, nu poate si nici nu stie cum sa faca asta. Un om are o mie de trilioane de trilioane de atomi, care ar trebui "sparti" si reconstituiti la distanta. Dar, daca un foton, un graunte de lumina, ni s-a supus, insa, calea este deschisa macar in teorie.