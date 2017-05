The Independent: Oamenii de stiinta au descoperit ceva care ar putea schimba tot ce stim despre originile omului

Insa noile descoperiri facute acum arata ca oamenii s-ar fi delimitat de maimute in urma cu cateva sute de mii de ani mai devreme decat se banuia.

Cu alte cuvinte, ne-am fi despartit de prietenii nostri blanosi si am inceput evolutia noastra separata ca oameni mai repede decat au crezut oamenii de stiinta.

Un grup de cercetatori, condus de profesorul Madelaine Böhme din cadrul Centrului Senckenberg pentru Evolutia Umana si Paleomediu din Universitatea Tübingen si profesorul Nikolai Spassov din Academia Bulgara de Stiinte, a gasit doua fosile de pe vremea cand oamenii nu erau atat de multi.

Astfel, oamenii de stiinta au analizat o mandibula si un premolar-fosila din Grecia, respectiv Bulgaria, si au descoperit elemente caracteristici ale inceputurilor omului.

Mai exact, oasele fosilizate ale hominidului "Graecopithecus freybergi" sunt cu cateva sute de mii de ani mai vechi decat cele ale celui mai vechi potential pre-om din Africa.

Echipa de specialisti a cazut de acord ca aceste fragmente umane provin din estul mediteranean, si nu din Africa, asa cum s-a banuit initial.

Pana acum, primii stramosi omului au fost gasiti doar in Africa. "Aceste date ne fac sa mutam ruptura dintre om si cimpanzeu in zona mediteraneana", a declarat profesorul David Begun, din cadrul Departamentului de Antropologie din Toronto, potrivit The Independent.