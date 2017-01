Un aisberg de 5.000 de kilometri patrati sta sa se desprinda de calota glaciara a Antarcticii. Impactul asupra naturii

Este una dintre cele mai mari bucati de gheata care s-au desprins pana acum.

Aisbergul cu o suprafata cat statul american Delaware sau Trinidad Tobago se desprinde cu o rapiditate care ii ingrijoreaza pe experti. Numai in luna decembrie a anului trecut, fisura s-a marit cu 17 kilometri. Cand se va desprinde, calota glaciara va pierde 10% din suprafata sa, anunta specialistii.

"Aceasta parte a avut o fisura de zeci de ani, insa recent a ajuns intr-o zona unde stratul de gheata este mai subtire si ameninta acum aceasta ruptura intre cele doua parti."

Expertii estimeaza ca in cateva luni cel tarziu, aisbergul se va desprinde de calota glaciara. Ceea ce ii ingrijoreaza mai mult este faptul ca acest lucru ar destabiliza continentul inghetat. In timp ce aceste desprinderi ale bucatilor de gheata din calota glaciara sunt normale o data la cateva zeci de ani, o astfel de situatie, in care un aiseberg de o asemenea suprafata se rupe poate accelera procesul de topire a calotei glaciare ceea ce ar duce la cresterea nivelului oceanelor.

"Este o actiune naturala, acea fisura se afla acolo de foarte mult timp, iar impactul asupra nivelului oceanelor se va vedea in timp, nu va avea un efect rapid."

Un efect imediat s-ar putea vedea insa pe harta lumii, pentru ca odata desprinsa acea bucata de gheata, va schimba complet forma geografica a Antarcticii.