Un apus cum niciun om n-a mai vazut vreodata. De ce aceasta imagine este unica - FOTO

Totul a fost posibil cu ajutorul NASA, care a trimis cu succes InSight, un nou robot care a ajuns pe planeta Marte pentru noi cercetari.

Micuţul roboţel care se alimentează cu energie de la Soare a început deja să trimită imagini către Pământ.



Una dintre cele mai speciale fotografii realizate până acum este acest apus de pe Marte, care a devenit primul apus de pe Planeta Roşie văzut de către oameni.



Planeta Marte este în prezent casa roboţilor trimişi de pe Pământ să facă cercetări despre sol, despre istoria planetei şi despre atmosfera şi schimbările sale.

We are the first human beings to see a Mars sunset. It’s quite a thought pic.twitter.com/Qd0kYKNwQj