Un inel de foc pe cer a fost vazut de mii de oameni din America Latina: fenomenul are loc cand luna acopera soarele - VIDEO

Cel mai bine fenomenul a fost vazut in Chile. Localnicii au urmarit cum putin cate putin luna a muscat din soare, acoperindu-l. Cand a ajuns chiar in fata lui, in jurul lunii s-a format un inel arzator, numit de foc. Si asta pentru ca steaua se afla prea departe de Terra, pentru a acoperi soarele in totalitate.

"A fost minunat! A fost foarte rece când a avut loc eclipsa. Totuşi, nu s-a lăsat complet întunericul. Era ca şi cum ar fi seara."

Fenomenul inelului de foc a durat nu mai mult de 1 minut. Insa a fost nevoie de 2 ore pentru ca luna sa traverseze discul solar. Oamenii si-au pus ochelari speciali, ca sa veda eclipsa, intrucat specialistii au atentionat ca persoanele care privesc cu ochiul liber spre cer, ar putea orbi. Fenomenul are loc destul de rar. Ultima data a fost vazut in toamna anului trecut.