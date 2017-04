Un vierme banal ar putea rezolva problema poluarii cu pungi de plastic. Cum a fost facuta descoperirea

Viermele de ceara, larva unei insecte comune, Galleria mellonella, este un parazit ce traieste in interiorul stupilor de albine de pe teritoriul Europei. Moliile de ceara isi depun ouale in interiorul fagurilor unde cresc si se hranesc cu ceara albinelor.

Federica Bertocchini, cercetator si apicultor amator, inlatura acesti paraziti din stupi punandu-i in pungi de plastic. Eaa a observat ca dupa un timp au aparut gauri in pungi.

Bertocchini, care lucreaza la institutul de Biomedicina si Biotechnologie din Cantabria, Spania a colaborat in acest experiment cu Paolo Bombelli si Christopher Howe de la Departamentul de Biochimie a Universitatii Harvard .

Experimentul consta in introducerea a peste 100 de viermi de ceara in pungi de plastic. In 40 de minute au aparut gauri in pungi si dupa 12 ore masa pungilor a fost redusa cu 92 mg.

Cercetatorii au spus ca rata de degradare a plasticului este foarte mare in comparatie cu toate variantele gasite pana acum. O bacterie analizata anul trecut biodegrada plasticul cu o rata de 0.13 mg pe zi.

"Daca o singura enzima este responsabila de acest proces chimic atunci ar fi posibila reproducerea acesteia la scara larga utilizand metode biotehnologice", declara Paolo Bombelli pentru Current Biology. "Acesta descoperire poate fi o unealta importanta in procesul de curatare a terenurilor si oceanelor de gunoaiele compuse din plastic."

"Ceara este un polimer, un fel de 'plastic natural' si are o structura chimica similara cu polistirenul" spune Bertocchini. "Omizile produc ceva ce rup lanturile de polimeri, poate este o glanda salivara sau o bacterie simbiotica din intestine. Urmatorul pas este sa identificam procesul molecular responsabil si sa vedem daca putem izola enzima responsabila."