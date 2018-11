Atentie soferi. Recomandarile INP in legatura cu avertizarile facute de meteorologi: echipati autovehiculul cu pneuri corespunzatoare. Cand vor cadea primii fulgi - FOTO

Oamenii legii ii indeamna pe conducatorii auto sa-si echipeze autoturismele cu pneuri de iarna, sa adapteze viteza cu care circula la conditiile meteo si sa utilizeze corespunzator sistemele de iluminare si semnalizare a vehiculelor.

Potrivit meteorologilor, in aceasta noapte, temperaturile vor scadea pana la minus cinci grade, iar ziua nu vor depasi plus cinci grade. In sud va fi cu doua grade mai cald. Miercuri si joi in nordul tarii ar putea sa cada primii fulgi.

