Avem un cod galben in toata tara. Anuntul facut de meteorologi cu putin timp in urma: pe drumuri se vor forma troiene - FOTO

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, codul a fost emis astazi, dar intra in vigoare pe 15 februarie si este valabil pana la miezul noptii. Astfel, meteorologii spun ca vom avea precipitatii puternice in nordul si centrul tarii sub forma de ninsoare si lapovita. La sud, predominant sub forma de ploaie. Se vor semnala depuneri de lapovita pe fire si crengi, pe drumuri se vor forma troiene.