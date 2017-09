Meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de seceta pe o mare parte a tarii. Pana cand este valabil anuntul si ce maxime vom avea astazi - FOTO

Meteorologii mentine valabil pe acelasi interval si avertizarea de cod galben de seceta hidrologica.

Pentru astazi se prevede cer variabil, fara precipitatii. Presiunea atmosferica va fi normala. In cursul noptii, in nord se asteapta 15 grade, iar ziua vor fi 25 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 16 grade, iar maxima zilei va fi 26 de grade. In sud, noaptea se asteapta 17 grade. Ziua, termometrele vor indica 27 grade. In capitala, minima va fi de 17 grade, iar ziua se asteapta 26 grade.





In zilele urmatoare vremea va fi stabila.