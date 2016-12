Cat de frumos ninge la munte in Romania: Vremea care ii asteapta pe moldovenii care si-au planuit o vacanta la munte - VIDEO

11 judete din estul, sudul si sud-estul Romaniei vor fi, de joi pana sambata, sub avertizare cod galben de ninsori si vant, care la rafala poate depasi 70 de kilometri pe ora.

In zona de munte a judetelor Arges, Dambovita, Prahova, Buzau si Vrancea, temporar vor fi rafale de peste 70 de kilometri pe ora.





Joi, la munte gasim vreme foarte rece si cateva ninsori slabe in Carpatii Orientali si in Meridionali. Vantul continua sa sufle cu putere. In zonele de creasta va depasi viteze de 60...65 km/h, asa ca ninsoarea va fi puternic viscolita.

Vineri se face si mai frig, iar dimineata si noaptea va fi ger in nordul si in centrul tarii. Prin est si sud-est se mai aduna norii si o sa ninga slab, iar vantul mai are unele porniri in zonele montane, in Moldova, Muntenia si Dobrogea.

Sambata ramanem cu vremea rece. Dimineata e posibil sa fulguiasca in sud-est, unde si vantul va fi mai intens. In rest avem atmosfera insorita, dar la inceputul zilei, in zonele joase, se anunta ceata si chiciura.

Duminica se incalzeste usor pe timpul zilei. Vom avea vreme frumoasa in cea mai mare parte a tarii. Mai apar unele innorari in sud-est, iar spre sfarsitul noptii in nord si in nord-est, insa conditiile de precipitatii sunt reduse.