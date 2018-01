Minus 14 grade in aceasta dimineata in Chisinau, iar diseara vor fi pana la minus 17. Prognoza meteo - FOTO

In cursul noptii, in nord se asteapta -17 grade, iar ziua vor fi -6 grade. In centru, noaptea se prognozeaza -16 grade, iar maxima zilei va fi de -5 grade. In sud, noaptea se asteapta -15 grade. Ziua, termometrele vor indica -4 grade. In capitala, minima va fi de -12 grade, iar ziua se asteapta -4 grade. In urmatoarele zile usor se va incalzi.

Minus 14 grade in aceasta dimineata in Chisinau.

Un vizitator al site-ului protv.md ne-a trimis aceasta poza si spune ca in aceasta noapte in Orhei au fost inregistrate minus 21 grade.