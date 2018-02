Codul galben de ninsori puternice in toata tara a intrat in vigoare: pe drumuri se vor forma troiene. Pana cand va ninge. Anuntul facut de meteorologi - FOTO

Codul galben este valabil doar pentru ziua de azi. Meteorologii spun ca la nord s-ar putea forma troiene, iar in centru vom avea lapovita. La sud va ploua cu galeata. Noptile vor fi saptamana aceasta destul de reci cu minime de pana la minus sapte grade. Pe drumuri va fi ghetus. Presiunea atmosferica va fi normala.

Astazi, in cursul noptii, in nord se steapta minus 2 grade, ziua vor fi 2 grade. In centru, noaptea se prognozeaza minus 1 grad, iar maxima zilei va fi de 3 grade. In sud, noaptea se asteapta 0 grade. Ziua, termometrele vor indica 4 grade. In capitala, minima va fi de minus 1 grade, iar ziua se asteapta 3 grade.

In urmatoarele zile se va incalzi usor.