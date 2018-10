Cum va fi vremea in acest weekend. Prognoza meteo - FOTO

Potrivit meteorologilor, in acest weekend vom avea parte de vreme frumoasa, cu temperaturi de peste 20 de grade in toata regiunile tarii.

Astazi se prevede cer variabil, fara precipitatii. Presiunea atmosferica inalta. In cursul noptii, in nord se asteapta 4 grade, ziua termometrele vor indica 20 grade.

In centru, noaptea se prognozeaza 5 grade, iar maxima zilei va fi de 21 grade. In sud, noaptea se asteapta 6 grade. Ziua, termometrele vor indica 22 de grade. In capitala, minima va fi de 7 grade, iar ziua se asteapta 20 grade.

In urmatoarele zile vremea nu se va schimba esential.