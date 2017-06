De la codul galben de canicula trecem la cod portocaliu in centrul tarii, iar la sud vom avea cod rosu. Codul intra in vigoare maine, 1 iulie. In regiunile din centrul tarii temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius. Totodata, in sudul tarii, maine, am putea avea peste 41 de grade. Si in urmatoarele zile ne asteapta vreme caniculara.