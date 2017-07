Cod galben de canicula pentru intreaga tara. Termometrele vor indica pana la 34 de grade. Prognoza meteo pentru urmatoarele zile - FOTO

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astazi, in cursul noptii, in nord se asteapta 13 grade, iar ziua vor fi 33 de grade. In centrul tarii se prognozeaza 14 grade noaptea si 34 ziua. In capitala, minima va fi de 15 grade, iar ziua se asteapta 33 grade. In sudul tarii se asteapta 15 grade noaptea si 34 de grade ziua.

Presiunea atmosferica va fi normala, iar in zilele urmatoare vremea va fi caniculara.