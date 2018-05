Dupa cateva saptamani cu temperaturi ca de vara, vremea s-a schimbat. Ieri a plouat cu galeata in mai multe regiuni ale tarii, iar in unele localitati a cazut grindina. Cum va fi vremea astazi - FOTO si VIDEO

Aceste imagini au fost surprinse in satul Horodiste din raionul. Potrivit localnicilor, ploaia cu grindina nu a durat mai mult de cinic minute, insa pe alocuri a distrus culturi agricole.

A plouat si in alte regiuni ale tarii, in Anenii Noi si Bubuieci a turnat cu galeata, iar meteorologii anunta ca precipitatiile vor continua si in zilele urmatoare. Abia spre joi acestia vor conteni.

Astazi, in capitala vor fi in jur de 20 de grade, iar spre sfarsitul saptamanii vremea se va incalzi, iar maximele vor ajunge pana la 28 de grade.



Maximovca, Anenii Noi:

Sursa foto: faceook.com





In cursul noptii, in nord se asteapta 7 grade, ziua termometrele vor indica 21 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 8 grade, iar maxima zilei va fi de 22 grade. In sud, noaptea se asteapta 9 grade. Ziua, termometrele vor indica 23 de grade.

In capitala, minima va fi de 10 grade, iar ziua se asteapta 21 grade.