Potrivit Servciului Hidrometeorologic de Stat, in urmatoarele zile nu vom avea parte de ploi. In centru tarii, de luni pana miercuri vom avea cate 4 grade, iar de joi mercurul va urca in termometre cu 3 grade. Astazi, in nordul tarii specialistii anunta ninsori si pana la 3 grade.