Gerul se inaspreste de-a binelea. In urmatoarele zile mercurul din termometre coboara pana la minus 17 grade. Cum va fi vremea in weekend si cand va ninge

Daca la noapte se vor inregistra -11 grade, atunci pentru vineri seara meteorologii prognozeaza pana la -17 grade, iar gerul va fi mai aspru in nordul tarii. De temperaturi negative vom avea parte si in urmatoarelor zile cand ziua vor fi minus 2 – minus 7 grade. De duminica insa vremea se mai dezmorteste putin, iar saptamana viitoare vine cu temperaturi de plus 5 grade.

Potrivit sinopticienilor sambata va ninge slab in toata tara, iar azi si maine cerul va fi noros si izolat vor cadea fulgi.