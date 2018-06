Grindina si vijelie. Avem un nou cod galben in toata tara. Anuntul facut de meteorologi. Cand intra in vigoare avertizarea - FOTO

Anuntul facut de meteorologi: "În intervalul menţionat, se prevede schimbarea bruscă a vremii: vor cădea averse însoţite de descărcări electrice, izolat puternice (20-25 l/m2), cu grindină şi intensificări ale vântului cu aspect de vijelie de până la 15-20 m/s. Pe 23.06 temperatura maximă a aerului ziua va scădea până la 15-20°C."

Astazi se prevede cer noros. Vor cadea precipitatii, insotite de descarcari electrice. Presiunea atmosferica va fi normala. In cursul noptii, in nord se asteapta 15 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 16 grade, iar maxima zilei va fi de 32 grade. In sud, noaptea se asteapta 17 grade. Ziua, termometrele vor indica 33 de grade. In capitala, minima va fi de 18 grade, iar ziua se asteapta 30 grade.

In urmatoarele doua zile vremea se va raci usor si va ploua.