Iarna isi intra in drepturi? Meteorologii anunta temperaturi de pana la minus 4 grade. Cand ar putea sa ninga

Astfel, in weekend, vom avea parte pana la minus 4 grade, in timpul zilei, iar noaptea se vor inregistra minime de minus 9 grade. Totodata, sinopticienii prognozeaza ninsori, saptamana viitoare. Zapada se asteapta incepand de miercuri, in toata tara.

Temperaturile vor cobori si mai mult si vor ajunge pana la minus 12 grade, noaptea. Totusi, fulgii s-ar putea transforma in lapovita, spre sfarsitul saptamanii viitoare, cand se va inregistra plus un grad ziua.