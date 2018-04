In mai putin de 2 saptamani am trecut de la -3 grade la +33 de grade. Cat arata termometrul de la bordul unei masini, la soare - FOTO - FOTO

In Chisinau, termometrul de la bordului unei masini arata nici mai mult, nici mai putin de plus 33 de grade.

Iata ce temperaturi am avut cu mai putin de 2 saptamani:

Pentru astazi, meteorologii au anuntat cer variabil, fara precipitatii. Presiunea atmosferica va fi normala. In cursul noptii, in nord se asteapta 6 grade, ziua termometrele vor indica 22. In centru, noaptea se prognozeaza 7 grade, iar maxima zilei va fi de 23 grade. In sud, noaptea se asteapta 8 grade. Ziua, termometrele vor indica 24 de grade. In capitala, minima va fi de 7 grade, iar ziua se asteapta 23 grade.

In urmatoarele zile vremea va fi calda cu maxime de 25 de grade.