Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat astazi, in centrul tarii, mercurul va urca pana la 9 grade in termometre. In weekend vom avea cu 2 grade mai mult. Astfel ca, duminica, in partea de sud a tarii se vor inregistra pana la 12 grade Celsius, in centru tarii - 11 grade, iar la nord vom avea 10 grade.

De luni, in unele regiuni, ar putea sa cada cativa fulgi.