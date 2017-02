Potrivit meteorologilor in urmatoarele zile vremea se incalzeste treptat. Maine vom avea plus 6 grade, luni plus 10 iar marti maximele ar putea ajunge pana la plus 15. In sudul tarii se vor inregistra chiar si 17 grade. Vremea calda se va mentine si la inceputul primaverii.

Potrivit site-urilor meteo internationale pana la jumatatea lunii martie nu vom avea temperaturi negative.