In cursul noptii, in nord se asteapta 10 grade, iar ziua vor fi 23 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 11 grade, iar maxima zilei va fi 24 de grade. In sud, noaptea se asteapta 12 grade. Ziua, termometrele vor indica 25 grade. In capitala, minima va fi de 12 grade, iar ziua se asteapta 24 grade.

In zilele urmatoare vremea se va incalzi, maximele ajungand pana la 25 de grade.