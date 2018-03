Meteorologii au prelungit codul galben de polei, vant si ninsori puternice. Ce ne asteapta in urmatoarele zile

Codul galben de temperaturi scazute a fost astazi prelungit si va tine pana pe 24 martie, adica pana sambata inclusiv. Avertizarea este valabila pe tot teritoriul tarii. Acest lucru inseamna ca temperaturile vor fi cu pana la 11 grade mai mici decat norma prevazuta pentru aceasta perioada.

Astfel, in urmatoarele doua zile minimele vor cobori pana la minus 15 grade in nordul tarii, iar maximele se vor mentine in jurul valorii de zero grade.

Meteorologii spun ca maine si poimaine vor cadea fulgi. Precipitatii puternice vor fi mai cu seama in sudul Moldovei, acolo unde, specialistii au emis astazi, simultan, cod galben de ninsori. Saptamana urmatoare, vremea se incalzeste.