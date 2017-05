Nici saptamana viitoare nu va fi foarte cald. Ce vreme vom avea in urmatoarele zile

Astazi in capitala am putea avea pana la 20 de grade in termometre, presiunea atmosferica va fi scazuta, iar pe alocuri ar putea cadea cativa stropi de ploaie.

Vremea nu se schimba nici la inceput de saptamana. De luni pana miercuri am putea avea in medie 20 - 21 de grade, iar abia joi temperatura ar putea creste cu 4 - 5 grade Celsius. Astfel, am putea incheia ultimul weekend din aceasta primavara cu ploi si temperaturi de pana la 19 grade.