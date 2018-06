Ploi puternice, vant si descarcari electrice. Avertizarea meteorologilor. Pana cand este valabil codul galben de vreme rea - FOTO

In cursul noptii, in nord se asteapta 13 grade, ziua termometrele vor indica 26 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 14 grade, iar maxima zilei va fi de 27 grade. In sud, noaptea se asteapta 15 grade. Ziua, termometrele vor indica 28 de grade. In capitala, minima va fi de 14 grade, iar ziua se asteapta 26 grade.

In urmatoarele zile vremea va fi calda.

"Ziua pe 27.06 (cu menţinere pe 28-30.06) se prevăd averse însoţite de descărcări electrice, seara pe 27.06 temporar puternice (15-25 l/m2 în 12 ore şi mai puţin), izolat foarte puternice (50-60 l/m2 în 12 ore şi mai puţin), cu grindină şi intensificări ale vântului cu aspect de vijelie de până la 15-20 m/s", anunta specialistii.