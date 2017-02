Primavara in februarie. In urmatoarele zile ne asteapta temperaturi de martie sau aprilie - VIDEO

Maine si poimane va ploua iar ziua maximele vor ajunge pana la 8 grade in sudul tarii. De marti insa vremea se raceste, iar ploile se vor transforma in zapada. Va ninge in toata tara marti si miercuri, iar maximele vor fi de minus 5 grade.

La sfarsitul saptamanii vom avea parte si de o repriza de ger. In noaptea de vineri se vor inregistra pana la minus 16 grade, iar ziua vor fi minus 10 grade. Potrivit site-urilor meteo internationale, astfel de temperaturi se vor mentine pana la mijlocul lunii februarie.