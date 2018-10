Primii fulgi au cazut intr-un sat din raionul Telenesti. Socati, localnicii au filmat si au postat imaginile pe retelele de socializare - VIDEO

Primii fulgi au cazut ieri, in jurul orei 16:30. Oamenii de acolo spun ca au ramas socati si ca nu au mai vazut sa ninga in aceasta perioada.

Meteorologii, insa, neaga aceasta informatie. Ei spun ca acum temperaturilor nu sunt atat de joase, incat sa cada primii fulgi.

Astazi se prevede cer noros, vor cadea precipitatii. Presiunea atmosferica va fi joasa.

In cursul noptii, in nord se asteapta 0 grade, ziua termometrele vor indica 10 grade. In centru, noaptea se prognozeaza 1 grad, iar maxima zilei va fi de 11 grade. In sud, noaptea se asteapta 2 grade. Ziua, termometrele vor indica 12 de grade.In capitala, minima va fi de 1 grade, iar ziua se asteapta 11 grade.

In urmatoarele zile vremea se va incalzi.