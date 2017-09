Prognoza meteo. Cum va fi vremea in urmatoarele zile. Unde se mentine codul galben de seceta - FOTO

In cursul noptii, in nord se asteapta 8 grade, iar ziua vor fi 22 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 9 grade, iar maxima zilei va fi 23 de grade. In sud, noaptea se asteapta 10 grade. Ziua, termometrele vor indica 24 grade. In capitala, minima va fi de 10 grade, iar ziua se asteapta 23 grade. In zilele urmatoare nu vor cadea precipitatii.

In partea de sud a tarii se mentine pericolul exceptional de incendii. Codul este valabil pana maine.