Astazi, in toata tara se asteapta ploi de scurta durata cu descarcari electrice. Maximele nu vor depasi 22 de grade, iar marti si miercuri va fi mai rece, cel mult 14 in termometre. Spre joi, ploile contenesc si se va incalzi din nou. Astfel ca vom avea in jur de 24 de grade si soare.