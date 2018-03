Nu-ti uita umbrela daca iesi astazi din casa. Vezi unde va ploua. Cand vom avea temperaturi de + 22 de grade - FOTO

In cursul noptii, in nord se asteapta 0 grade, ziua termometrele vor indica plus 8 grade. In centru, noaptea se prognozeaza un grad, iar maxima zilei va fi de plus 9. In sud, noaptea se asteapta doua grade. Ziua, termometrele vor indica 10 grade. In capitala, minima va fi de plus 2, iar ziua se asteapta 8 grade.

Pentru astazi, meteorologii prognozeaza ploi slabe in intreaga tara.

In urmatoarele zile vremea se va incalzi. Maximele vor ajunge pana la 22 de grade.

Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.