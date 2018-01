Sinopticienii au emis cod portocaliu de lapovita si vant puternic. Care sunt zonele afectate - FOTO si VIDEO

In tot acest interval de timp in nordul si centrul tarii va fi lapovita. Din aceasta cauza pe drumuri se va depune gheata, iar pe alocuri se asteapta troiene de zapada.

In capitala deja s-a depus un strat de cativa cm de lapovita, iar drumarii au intrat in stare de alerta. Asa ca spun ca vor lucra toata noaptea si vor fi minim 50 de autospeciale, care vor deszapezi si vor imprastia pana la o mie de tone de material antiderapant. In nordul tarii vremea va fi ceva mai linistita.

Ninsoarea din urmatoarele zile, de fapt, se va transforma in lapovita. Meteorologii au emis cod portocaliu pentru zonele de sud si centru, iar zona de nord ramane sub cod galben.

In aceste momente in capitala:









În noaptea de 17.01 spre 18.01 se prevăd condiţii complicate ale vremii: precipitaţii sub formă de ploaie şi lapoviţă, în jumătatea de sud – puternice, сantitatea de precipitaţii va constitui 15-20 l/m2. Se vor produce depuneri de lapoviţă, local pe drumuri se vor forma troiene. Vântul nord-vestic va sufla cu intensificări de până la 15-18 m/s.