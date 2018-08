Soare si maxime de pana la 33 grade Celsius. Cum va fi vremea in urmatoarele zile. Prognoza meteo - FOTO

In cursul noptii, in nord se asteapta 15 grade, ziua termometrele vor indica 31 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 16 grade, iar maxima zilei va fi de 32 de grade. In sud, noaptea se asteapta 17 grade. Ziua, termometrele vor indica 33 de grade.In capitala, minima va fi de 17 grade, iar ziua se asteapta 31 de grade.

In urmatoarele zile vremea va fi calda. Maximele vor ajunge la 35 de grade.

Pe Instagram-ul ProTv Chisinau gasiti imaginile momentului din Moldova, dar si din lume!