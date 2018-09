In aceasta noapte am avut ingheturi. Temperaturile au scazut pana la - 1 grad Celsius, la nord. Cat de frig a fost in capitala si cum va fi vremea in urmatoarele zile

Meteorologii spun ca in aceasta noapte, la nordul tarii am avut -1 grad Celsius. Azi dimineata in capitala a fost destul de frig, termometrul de la bordul unei masini arata 3 grade Celsius. Tot in aceasta dimineata, in intreaga tara s-a inregistrat bruma, iar in capitala a fost ceata.

Astazi, in cursul noptii, in nord se asteapta 1 grad, ziua termometrele vor indica 17 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 2 grade, iar maxima zilei va fi de 18 de grade. In sud, noaptea se asteapta 3 grade. Ziua, termometrele vor indica 19 de grade.In capitala, minima va fi de 2 grade, iar ziua se asteapta 18 de grade.

In urmatoarele zile vremea se va incalzi usor.