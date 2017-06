Temperaturi de pana la 35 de grade. Prognoza meteo pentru urmatoarele zile - FOTO

Potrivit meteorologilor, astazi, in cursul noptii, in nord se asteapta 14 grade, iar ziua vor fi 29 grade. In centrul tarii, precum si in Chisinau, ziua, temperaturile se vor ridica pana la 30 de grade, iar noaptea pana la 17 grade. In sudul tarii termometrele vor arata 31 de grade ziua, iar noaptea 19 grade. In centrul si sudul tarii se asteapta ploi slabe.

In zilele urmatoare vremea va fi calda. Pentru ziua de joi, termometrele vor arata 30 de grade. Vineri va fi cea mai calda zi din saptamana, maximele vor fi pana la 35 de grade.

Saptamana viitoare, pentru ziua de marti, meteorologii anunta maxime de 36 de grade.