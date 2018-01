Minus 19 grade Celsius s-au inregistrat noaptea trecuta la Rabnita, iar la Falesti si Cahul minus 8. Cum va fi vremea in urmatoarele zile si cand se va incalzi. Prognoza meteo - FOTO

Potrivit meteorologilor, cea mai scazuta temperatura s-a inregistrat noaptea trecuta la Rabnita, unde au fost minus 19 grade Celsius, iar la Cahul si Falesti temperaturile au oscilat intre -8 si -7 grade, ceea ce este normal pentru aceasta perioada.

Sinopticienii spun ca temperaturile din ultimele zile sunt de doua ori mai scazute decat norma admisa. De vina ar fi un ciclon arctic ce s-a abatut asupra tarii noastre.

Astazi, in cursul noptii, in nord se asteapta -17 grade, iar ziua vor fi -5 grade. In centru, noaptea se prognozeaza -16 grade, iar maxima zilei va fi de -4 grade. In sud, noaptea se asteapta -15 grade. Ziua, termometrele vor indica -3 grade. In capitala, minima va fi de -15 grade, iar ziua se asteapta -3 grade.

In urmatoarele zile vremea usor se va incalzi.