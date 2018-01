Temperaturile pozitive au topit nu doar zapada dar si gheata. Meteorologii au emis avertizari de cod galben, unul de topire a ghetii si altul de vant puternic - VIDEO

Orice pas facut pe lacuri reprezinta un pericol, spun sinopticienii. Asa ca, au emis o avertizare pentru urmatoarele 10 zile.

Ghenadie ROSCA, SEF CENTRU PROGNOZE METEO: „Cod galben de distrugere a ghetii. Valabil pana la 9 februarie."

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: "Din cauza temperaturilor pozitive, se topeste nu doar zapada, dar si gheata de pe lacuri. Asa ca, in cazul in care iesiti la o plimbare, in aceste zile, ar fi bine sa stati pe mal. Meteorologii avertizeaza ca stratul de zapada este extrem de subtire si daca va aventurati sa pasiti pe suprafata lacurilor, riscati sa ajungeti in apa.”

Astfel, specialistii ii avertizeaza, in special, pe pescari, dar si pe parinti, sa nu-si lasa copii pe lacurile inghetate. Si soferii sunt atentionati sa fie mai prudenti si sa nu sa se aventurieze dupa andrenalina, asa cum a facut acest taximetrist, acum 2 zile. Barbatul a fost surprins, in timp ce facea virajuri pe gheata unui un lac din Ialoveni.

Moldova este de astazi si sub cod galben de vant puternic.

Totodata, specialistii spun ca in urmatoarele zile ne asteapta temperaturi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada. Pana la sfarsitul saptamanii, se vor inregistra maxime pe pana la 10 grade.

Totusi, in weekend, vremea se va raci si e posibil sa ninga.