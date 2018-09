Un anticiclon gigantic a ajuns azi in Europa. Cum va afecta sistemul de presiune atmosferica

Anticiclonul s-a format în urma masei de aer polar care a pătruns în Europa în ultimele zile, după cum notează sursa citată. Astfel, presiunea atmosferică va ajunge la 1040 hPA, în condiţiile în care presiunea atmosferică la nivelul mării, considerată cea normală, este de 1000 hPa.

O presiune precum cea preconizată pentru miercuri este neobişnuită de ridicată, mai ales la început de toamnă, şi ar putea depăşi recorduri, mai notează Severe-Weather. Potrivit National Meteorological Agency, o presiune atât de ridicată s-a mai îngreistrat doar în toamna anului 1953. Presiunea atmosferică va scădea începând de joi.

In tara noastra, astazi se prevede cer variabil, fara precipitatii. Presiunea atmosferica va fi inalta. In cursul noptii, in nord se asteapta 1 grad, ziua termometrele vor indica 17 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 2 grade, iar maxima zilei va fi de 18 de grade. In sud, noaptea se asteapta 3 grade. Ziua, termometrele vor indica 19 de grade.In capitala, minima va fi de 2 grade, iar ziua se asteapta 18 de grade. In urmatoarele zile vremea se va incalzi usor.

În România, temperatura a scăzut cu 7-8 grade în doar câteva ore, dar prognoza meteo pentru următoarele zile arată că vremea în România se va mai încălzi puţin. „Aşa s-au poziţionat masele de aer. Am avut circulaţii termice care au determinat deplasarea maselor de aer rece dinspre zona de nord a continentului, masa de aer polar, şi au coborât foarte mult către partea de sud a Europei, inclusiv în România. Nu e ceva nemaiîntâlnit, însă diferenţele de temperatură de la o zi la alta au fost foarte mari”, a explicat meteorologul ANM Alina Şerban pentru Digi24.