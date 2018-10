Avertizarea este valabila pentru tot teritoriul tarii si se va mentine doar pana deseara. Totodata pe alocuri vor cadea si precipitatii slabe. In urmatoarele zile vremea va fi rece. In timpul noptii, minima va fi de trei grade, iar ziua temperaturile nu vor depasi 15 grade.





In weekend, insa, se incalzeste din nou si vom avea pana la 23 de grade in termometre.