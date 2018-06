Prognoza meteo pentru acest weekend. Unde va ploua torential si cu descarcari electrice - FOTO

Potrivit meteorologilor, desi astazi vom avea inca maxime de 33 de grade, in toara tara sunt prognozate ploi cu descarcari electrice. La fel va fi vremea si maine, doar ca se va raci usor. Temperaturile vor scadea in medie cu 5-6 grade.





Astazi, in cursul noptii, in nord se asteapta 15 grade, ziua termometrele vor indica 32 de grade. In centru, noaptea se prognozeaza 16 grade, iar maxima zilei va fi de 33 grade.

In sud, noaptea se asteapta 17 grade. Ziua, termometrele vor indica 34 de grade. In capitala, minima va fi de 17 grade, iar ziua se asteapta 32 grade.

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, precipitatiile din ultimele zile au afectat mai multe hectare de livezi din Edinet. Peste 90 foi de ardezie au fost smulse de pe acoperisul unui bloc din Donduseni. Prejudiciile urmeaza sa fie evaluate.