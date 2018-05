Vine vara, iar temperaturile se pare ca tin cont de calendar. Cat de cald va fi in zilele urmatoare

Maine vom avea maxime de pana la 29 de grade, iar noaptea termometrele vor indica in jur de 15 grade. In zilele urmatoare vremea se va incalzi si mai mult. La sud se vor inregistra temperaturi de pana la 30 de grade, insa vremea calda va fi zadarnicita de ploi.

Potrivit meteorologilor, vineri se asteapta precipitatii cu descarcari electrice in toata tara. In weekend va ploua la nord si in sudul tarii. Saptamana viitoare, insa vremea se raceste puti, astfel vom avea maxime de pana la 25 de grade.

Potrivit site-urilor meteo internationale vara va incepe cu temperaturi de 29-30 de grade. Acestea au fost informatiile despre vreme. La revedere.