Vreme caniculara. Temperaturile vor atinge 34 de grade, insa in unele zone va ploua - FOTO

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astazi, in cursul noptii, in nord se asteapta 15 grade, iar ziua vor fi 33 de grade. In centrul tarii se prognozeaza 16 grade noaptea si 34 ziua. In capitala, minima va fi de 17 grade, iar ziua se asteapta 33 grade. In sudul tarii se asteapta 17 grade noaptea si 34 de grade ziua.



Ieri meteorologii au emis cod galben de canicula, valabil astazi si maine.