In prima zi de weekend ploile contenesc, temperaturile ajung pana la 28 de grade Celsius in Sudul tarii si 27 in Centru, iar vestile bune se termina sambata. Duminica, de dimineata, revin ploile insotite de descarcari electrice, iar temperaturile trec putin peste 21 - 23 de grade in toata tara.

De luni vremea se incalzeste considerabil.