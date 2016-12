Vremea de Revelion. Rece, cer innorat, insa fara ninsori. Temperaturile care se vor inregistra in noaptea dintre ani

In Chisinau nu sunt sanse de precipitatii sub forma de ninsoare in noaptea de Revelion si, cu toate ca vremea e rece, temperaturile vor creste incepand cu prima zi din noul an. Astfel ca, pe 1 si 2 ianuarie, vom avea peste 5 grade Celsius in centrul tarii.

Sambata cerul va fi innorat, insa meteorologii spun ca nu vom avea parte de ninsori. Vantul va sufla slab si moderat, iar presiunea atmosferica va fi normala.

Temperaturile maxime vor ajunge pana la 4 - 5 grade Celsius in urmatoarele zile.

In noaptea de Revelion, vremea se va mentine rece, cu temperaturi minime intre -8 si -5 grade.