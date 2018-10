Vremea se raceste. Meteorologii anunta ca la noapte se vor inregistra temperaturi de pana la -2 grade Celsius. Prognoza meteo - FOTO

In cursul noptii, in nord se asteapta 2 grade, ziua termometrele vor indica 17 grade. In centru, noaptea se prognozeaza 3 grade, iar maxima zilei va fi de 18 grade. In sud, noaptea se asteapta 4 grade. Ziua, termometrele vor indica 19 grade. In capitala, minima va fi de 5 grade, iar ziua se asteapta 17 grade.

In urmatoarele zile vremea nu se va schimba esential.

Meteorologii au emis cod galbem de ingheturi care intra in vigoare astazi, 4 octombrie si va fi valabil cel putin pana sambata, 6 octombrie.

"În orele nocturne şi ale dimineţii în intervalul 4-6.10 se prevăd îngheţuri la suprafaţa solului şi izolat în aer cu intensitatea de până la -1..-2°С. În funcţie de evoluţia fenomenelor, SHS va actualiza acest mesaj prin avertizări meteorologice ulterioare."