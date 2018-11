Vremea se raceste si mai mult in acest weekend, iar mercurul va scadea pana la -12 grade. Ce spun meteorologii

In urmatoarele zile vremea se raceste simtitor. In acesta noapte, dar si in weekend mercurul va scadea in termometre pana la -12 grade. Cel mai frig va fi insa sambata noaptea in nordul tarii.

La Chisinau temperaturile nu vor fi mai mari de +4 grade ziua si -11 noaptea. Meteorologii anunta ca in urmatoarele zile precipitatii nu se prevad, pe drumuri va fi ghetus, iar izolat ceata. Si daca in weekend avem temperaturi de iarna, de luni revin insa cele tomnatice. Vremea se incalzeste usor, asa ca ne vom bucura de grade cu plus.

Minimile vor oscila intre 0 si +3 grade, iar maximile intre +4 +7 grade. De marti sunt prognozate ninsori slabe.

