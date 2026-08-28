Un moldovean în vârstă de 34 de ani a ascuns în automobilul său o femeie într-o saltea gonflabilă. Acesta se deplasa spre Germania prin punctul de trecere a frontierei Bruzgi. Comportamentul cetățeanului în timpul verificărilor efectuate pe „coridorul roșu” al punctului de trecere a stârnit suspiciuni în rândul vameșilor din Grodno.

Potrivit poliției de frontieră din Belarus, după analizarea imaginii rezultate, a devenit evident că o persoană era ascunsă în salteaua gonflabilă din mașină. Tinerii au recunoscut că femeia nu avea pașaport.

Potrivit legii, bărbatul ar putea sta până la 5 ani la închisoare.