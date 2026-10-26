Alegătorii din UTA Găgăuzia pot verifica, începând de astăzi, dacă au fost înscriși corect în listele electorale și la ce secție de votare sunt arondați. Verificările au loc în perspectiva alegerilor regionale programate pentru 15 noiembrie 2026.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, datele pot fi verificate online, pe platforma verifica.cec.md, urmând instrucțiunile afișate în aplicație.

De asemenea, alegătorii se pot adresa biroului electoral al secției de votare de care aparțin, în funcție de domiciliu sau de reședința temporară, pentru a consulta lista electorală și a semnala eventualele erori.

Până când pot fi corectate listele electorale

Solicitările privind includerea sau excluderea din listele electorale, precum și corectarea datelor personale ori ale altor alegători, pot fi depuse până la 8 noiembrie 2026 inclusiv. Cererile trebuie să fie însoțite de documente care confirmă informațiile invocate.

Birourile electorale vor transmite solicitările și actele justificative registratorilor din cadrul autorităților publice locale, care vor verifica datele și vor opera, după caz, modificările necesare în Registrul de stat al alegătorilor.

CEC reamintește că fiecare alegător poate figura într-o singură listă electorală și poate fi arondat unei singure secții de votare. Persoanele care au atât domiciliu, cât și reședință temporară valabilă sunt înscrise în lista corespunzătoare reședinței temporare, dacă aceasta a fost înregistrată cu cel puțin trei luni înainte de primul tur de scrutin.

Alegeri pentru Adunarea Populară și funcția de bașcan

Pe 15 noiembrie 2026, în UTA Găgăuzia sunt programate alegeri pentru Adunarea Populară și pentru funcția de guvernator (bașcan) al regiunii.

Comisia Electorală Centrală îndeamnă alegătorii să verifice din timp informațiile din listele electorale și să solicite corectarea eventualelor greșeli, pentru a evita probleme în ziua votării.

Informații suplimentare despre organizarea scrutinelor pot fi consultate pe pagina oficială a Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.