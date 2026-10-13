Slujbă religioasă, târguri cu produse autohtone și un spectacol cu zeci de artiști. Acestea sunt planurile pentru Hramul Chișinăului, sărbătoare marcată mâine, 14 octombrie. Și vremea promite să țină cu cei care vor ieși în centrul capitalei. Meteorologii anunță încetarea ploilor și temperaturi confortabile. Petrecerea vine la pachet și cu închiderea unei porțiuni din bulevardul Ștefan cel Mare.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Circulația rutieră pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt va fi sistată între străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Vasile Alecsandri. Restricțiile vor intra în vigoare în această seară, începând cu ora 21:00, iar transportul public va fi redirecționat pe străzile adiacente. Circulația pe tronsonul respectiv va fi reluată pe 15 octombrie, la ora cinci dimineața. În aceste condiții, șoferii sunt îndemnați să țină cont de restricții și să aleagă din timp rute alternative.”

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Potrivit Primăriei Chișinău, evenimentele dedicate Hramului orașului vor începe cu Sfânta Liturghie, oficiată la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”. Pe parcursul zilei, oamenii vor putea vizita târguri gastronomice, ale vinificatorilor, apicultorilor, meșterilor populari și producătorilor autohtoni.

Vizitatorii se vor putea bucura și de Festivalul berii „Octoberfest 2026”, iar pentru copii vor fi amenajate zone cu jocuri și activități interactive.

Iar seara, începând cu ora 19.45, în Piața Marii Adunări Naționale va începe spectacolul „Hora Chișinăului”, care va dura până la ora 22:00. Potrivit organizatorilor, Orchestra municipală de muzică populară, condusă de Frații Advahov, trupa Zdob și Zdub și LUPII lui Calancea vor evolua pentru prima dată concomitent pe scenă.

„Dragii noștri, vă invităm pe toți la hramul orașului. Va fie o atmosferă extraordinară și un concert foarte original.”

Acestora li se vor alătura Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu.

„O să vă cânt și eu cu drag ”La mulți ani cu drag vă spun” și alte melodii frumoase. Ne vedem de ziua orașului.”

Lista artiștilor care vor urca pe scenă va fi completată de Cătălin Josan, Pașa Parfeni, dar și alți artiști de la noi.

Pentru ziua de mâine, meteorlogii anunță încetarea ploilor și 14 grade în termometre.